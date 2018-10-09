"قطر للبترول" تتطلع لبيع الغاز المسال لألمانيا

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول"، سعد الكعبي، بأن شركته تجري مباحثات مع الجانب الألماني لبيع الغاز المسال القطري إليها، ونفى مع ذلك سعي قطر نحو التنافس مع أسعار الغاز الروسي في أوروبا، مؤكدا على ضرورة وجود مصدرين مختلفين في السوق.

لندن — سبوتنيك. وقال الكعبي للصحافيين، على هامش مؤتمر "النفط والمال" في لندن: "قطر للبترول كانت تتطلع لمخزونين للغاز المسال في ألمانيا. نحن نجري مباحثات مع شركة "إر في إي" الألمانية لبيع الغاز المسال إليها، ونحن سنقوم باستثمار في البنية التحتية في ألمانيا لتوفير إمدادات الغاز المسال، وهذا يعتبر جزء من بيع الغاز المسال إلى ألمانيا، نحن سنقوم بأي إجراء، إذا كان ذلك مطلوبا للتصدير".

© REUTERS / Stringer Egypt "قطر للبترول" تتجه لزيادة إنتاجها من الغاز المسال

وفي رد على سؤال حول آفاق تصدير الغاز المسال القطري إلى ألمانيا، واذا كان ذلك يشكل منافسة لمشروع " التيار الشمالي " الروسي، قال الكعبي: "ألمانيا هي رابع أكبر اقتصاد في العالم، ونحن نحب المنافسة، هذا عظيم. نحن لا نتنافس (مع أسعار روسية) ونحن نفضل أن يكون لدى الناس مصادر مختلفة. لا يوجد أي دولة في العالم تستورد الغاز من مصدر واحد".

كما أعلن الكعبي، أن شركته تعتزم اتخاذ قرار نهائي بخصوص دخول المشروع مع "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة لبناء قدرات لتصدير 16 مليون طن من الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أسواق خارجية خلال الأشهر المقبلة.

وقال الكعبي في الحوار الصحفي، ردا على سؤال "سبوتنيك" على هامش المؤتمر: "بخصوص مشروعنا في الولايات المتحدة نحن نعتزم اتخاذ قرارنا مع شركائنا في " إكسون موبيل" خلال الأشهر المقبلة، إذا ننفذ هذا المشروع أم لا. هذا المشروع يفترض تصدير 16 مليون طن من الغاز المسال سنويا من الولايات المتحدة إلى العالم".

وتحتضن لندن، في الفترة 9-11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤتمر "النفط والمال" الدولي، الذي نظمته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع مؤسسة " إنيرجي إنتيليجينس". ويشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار مسؤولين قطاع الطاقة العالمي، من بينهم الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، ورئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد الكعبي، وعدد آخر من رؤساء شركات الطاقة العالمية.