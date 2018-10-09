عبد المهدي: نجاح الحكومة العراقية يحتاج لدعم سياسي وجماهيري قوي

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن نجاح الحكومة لن يتحقق دون وجود دعم من قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، بالإضافة للدعم الحقيقي الذي يجب أن تحصل الحكومة عليه من الجمهور.

بغداد — سبوتنيك. وأضاف عبد المهدي، في بيان معللا تشغيل موقع إلكتروني يتيح للمواطنين ترشيح أنفسهم لمنصب وزير في خطوة غير مسبوقة، "أشكر آلاف المواطنين الكرام الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني، وأؤكد أننا صممنا محتوى الموقع بعناية وأعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة (تنقيح) أولية للطلبات غير المكتملة وفريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة، مقتنعين أن توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الأعمال والمهام اللاحقة الأخرى".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani العبادي يهنئ عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وأشار "انتقد البعض، محقاً، تشغيل الموقع الإلكتروني للترشيح للمناصب الوزارية المختلفة قائلاً إن هذا منصب سياسي وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل الجمهور، وهذا النقد سيصح عند مقارنته بالعادة المعروفة لاختيار الوزراء، ونقصد بذلك اعتماد مسوحات وعلاقات الطبقة السياسية وقواها، والتي تكون قد استطلعت مسبقاً الخارطة السياسية والمهنية، والتي تمتلك السياقات الكاملة لإتمام الأمر".

وتابع أن "المفارقة في الأمر في عراقنا اليوم أن فجوة ظهرت بين الجمهور والقوى السياسية. وهذه حالة استثنائية وغير طبيعية تتطلب حلولاً للتقليل من أضرارها. لذلك نشأت رغبة عارمة لدى منابر الراي العام العليا، بل حتى لدى الاحزاب أو معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في ادارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من أية جهة".

وتابع رئيس الحكومة العراقية المكلف "سيقول قائل إن الأحزاب يمكنها أن ترشح مستقلين وهي قد فعلت ذلك في الانتخابات، أو حتى الترشيح للوزارات.. والملاحظة هنا ومع كامل الاحترام للجميع فإن المستقل الذي سيرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الأغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الإقرار بامتلاكنا كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام المستقبلية".

كان رئيس الوزراء العراقي المكلف أصدر، أمس الاثنين، بياناً بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني.

يشار إلى أن الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، كلف، يوم الثلاثاء الماضي، السياسي البارز عادل عبد المهدي، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حيدر العبادي.