الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" في تعز

قتل الجيش اليمني خمسة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) خلال محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. صرح الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر"، اليوم الثلاثاء، "اندلعت مواجهات عقب محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية التسلل باتجاه منطقة قهبان جنوب مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وامتدت الى محيط قرية القوز وتبة الخزان".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... اتفاق يقضي بخروج الوحدات العسكرية مع أسلحتها من مدينة تعز

وأضاف "قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا وأجبرتها على الفرار، بعد أن تكبدت 5 قتلى في صفوفها وعددا آخر من الجرحى".

وذكر الموقع "مدفعية الجيش قصفت تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات".

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش في تبة الخزان والتباب السود بجبهة الكدحة في مديرية المعافر جنوب غربي تعز، خلفت خسائر في صفوفه.

وأشارت إلى مقتل وأسر عدد من العسكريين خلال التصدي لمحاولة تسلل للجيش اليمني باتجاه مواقع في جبهة بير باشا غرب مدينة تعز.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء، وكالة "سبوتنيك"، إن "الحوثيين" صدوا هجوما شنه الجيش اليمني على مواقع في قرية عيدة الشرقية بمنطقة المجاوحة في ميسرة جبهة نهم شرقي صنعاء، مشيرا إلى أنهم كبدوا الجيش خسائر في الأرواح والمعدات تمثلت في سقوط قتلى وجرحى وتعطيل آليتين مدرعتين.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلو مترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من "أنصار الله".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس / آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها "الحوثيون" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد تم توثيق سقوط 9500 ضحية غالبيتهم من المدنيين جراء ضربات جوية.