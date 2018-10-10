دوي انفجارات وإطلاق نار شمالي بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصادر محلية في محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد، بوقوع انفجارات، وسماع دوي إطلاق نار في أحد أقضية المحافظة.

وبحسب مصدر محلي، دوى صوت انفجارين اثنين، سمعهما أهالي قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.

© REUTERS / SUHAIB SALEM انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة خلايا الإرهاب غربي العراق

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الانفجارين متعاقبين رافقهما إطلاق نار كثيف.

وعلمت مراسلتنا، من مصدر أمني بأن دوي الانفجارات والرصاص، هي لتدريبات عسكرية وتدمير مخلفات تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع أي محاولات تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود.