مصر تستعين ببيت خبرة عالمي لفحص فنادق منتجع الغردقة

أعلنت وزارة السياحة المصرية، الاستعانة ببيت خبرة عالمي لعمل فحص شامل للفنادق في منتجع الغردقة على ساحل البحر الأحمر لتطوير الخدمات المقدمة للسائحين، فيما يعد أول إجراء تتخذه الوزارة بعد وفاة سائحين بريطانيين في آب/ أغسطس الماضي في أحد فنادق المدينة.

القاهرة — سبوتنيك. وأشارت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، إلى أنها قامت " بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركة "بريفيرسك"، وهي بيت خبرة عالمي معتمد لاستشارات الصحة والسلامة، لعمل فحص شامل للفنادق في مدينة الغردقة كمرحلة أولى، لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية".

© Sputnik . Amro Omran رسميا... مصر تحسم الجدل حول سبب وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة

وتابعت "تعد هذه الخطوة هي الأولى لإعادة هيكلة نظام الفنادق المصرية في إطار الخطة العاجلة التي تقوم بها الوزارة لرفع جودة المنشآت الفندقية بما يتناسب مع المعايير الدولية التي تطبق في الدول السياحية الكبرى".

​​​​وتعمل هذه الشركة، حسب البيان "بالتعاون مع مفتشي وزارتي السياحة والصحة، على معاينة كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، للتعريف بكيفية النهوض بمعايير الصحة والسلامة، من خلال الكشف والمتابعة والتدريب وتطوير الأداء لكافة العاملين بهذه الفنادق، خاصة أولئك الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع الأغذية والمشروبات".

وقالت الوزارة، في بيانها، أن هذا الإجراء يأتي "على خلفية برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه وزارة السياحة لتعظيم تنافسية القطاع، والذي يتضمن عددًا من المحاور أهمها العمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين".

وتعد منتجعات البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ من بين المنتجعات الأكثر شهرة لدى السائحين.

وعُثر على سائحين بريطانيين متوفيين في فندق أواخر آب/ أغسطس الماضي بالمنتجع المطل على البحر الأحمر، فيما أعلن النائب العام المصري أعلن الشهر الماضي أن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة السائحين.

وذكر في بيان أن كوبر كان يعاني من مشاكل صحية وأن الإي كولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة، بينما توفيت زوجته نتيجة "متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي".