الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في البلدات شمال قطاع غزة

دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود الشمالية مع قطاع غزة، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

القدس — سبوتنيك . وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر / تشرين الأول: "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي، شاعار نيغيف، وسدوت نيغيف".وأضاف أدرعي بأنه ليس هناك تفاصيل.ونقلت "القناة العاشرة" الإسرائيلية عن شاهد عيان قوله إن قوات كبيرة من الجيش وصلت إلى المكان وتقوم بعمليات بحث وتفتيش بعد أن سمع صوت دوي انفجار.

وقتل نحو 200 فلسطيني وأصيب أكثر من 21000 برصاص الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال قمعه لمسيرات العودة على طول السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي بدأت فعالياتها في الثلاثين من مارس/ آذار المنصرم في ذكرى "يوم الأرض".

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، السبت الماضي، تقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من تسعة أميال الى ستة فقط، وذلك بذريعة استمرار "مسيرات العودة" والمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على طول السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وقالت "القناة 13" العبرية، في تقرير لها قبل أيام، أنه في حال عدم التوصل لحل في قطاع غزة، والقيام بمواجهة عسكرية، فإن غزة ستتحول إلى صومال أخرى.