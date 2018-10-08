الجيش الإسرائيلي يصيب 29 فلسطينيا بالرصاص وقنابل الغاز

أصيب 29 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في المسير البحري الحادي عشر الذي انطلق من ميناء غزة باتجاه شواطئ زكيم شمال قطاع.

رام الله — سبوتنيك. قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "أصيب 29 مواطنا فلسطينيا، اليوم الاثنين 8 أكتوبر/ تشرين الأول، برصاص وغاز البحرية الإسرائيلية عند شواطئ قطاع غزة بينهم 11 إصابة بالرصاص الحي".

وكانت المسيرة البحرية الحادية عشرة انطلقت، مساء اليوم الاثنين، من ميناء قطاع غزة صوب شواطئ زكيم شمال القطاع التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وشارك في المسيرة البحرية 32 قاربا حملت على متنها عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في وقت قابلتهم البحرية الإسرائيلية بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز ودفعت القوارب للعودة إلى شواطئ غزة.

وانطلقت المسيرة بدعوة من الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تنطلق أسبوعيا رفضا للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما.

تأتي المسيرة البحرية ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس/ آذار المنصرم في ذكرى "يوم الأرض الفلسطيني" حيث بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ ذلك الحين حتى اليوم نحو فلسطيني فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 21000 حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.