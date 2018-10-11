مدير الاستخبارات الروسية يزور قطر لبحث الوضع في 3 دول

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي،أن مدير الجهاز سيرغي ناريشكين، أجرى زيارة عمل إلى دولة قطر، بحث خلالها الوضع في الشرق الأوسط.

© Sputnik . Ilya Pitalev روسيا توافق على بيع نسبة من "روس نفط" العملاقة لصندوق قطر السيادي

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية، اليوم الخميس 11 أكتوبر / تشرين الأول، أنه جرى التعاون بين الأجهزة الأمنية للدولتين، والتحضير لمونديال 2022

وتابع: "خلال زيارة عمل قام بها مدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين إلى قطر، أمس الأربعاء 10 أكتوبر، استقبله نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، كما أجرى مدير الاستخبارات مباحثات مع مستشار الأمين لشؤون الأمن القومي محمد المسند، ومدير جهاز أمن الدولة عبد الله الخليفي".

وخلال المباحثات جرى مناقشة شؤون الأمن الإقليمي، والوضع في سوريا، وليبيا، وأفغانستان، والتعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والقطرية، ومواجهة الإرهاب، كما جرى التعاون في مجال تأمين مونديال 2022.