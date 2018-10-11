مدير الاستخبارات الروسية يزور قطر لبحث الوضع في 3 دول

وتابع: "خلال زيارة عمل قام بها مدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين إلى قطر، أمس الأربعاء 10 أكتوبر، استقبله نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، كما أجرى مدير الاستخبارات مباحثات مع مستشار الأمين لشؤون الأمن القومي محمد المسند، ومدير جهاز أمن الدولة عبد الله الخليفي".
وخلال المباحثات جرى مناقشة شؤون الأمن الإقليمي، والوضع في سوريا، وليبيا، وأفغانستان، والتعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والقطرية، ومواجهة الإرهاب، كما جرى التعاون في مجال تأمين مونديال 2022.
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