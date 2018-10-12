المساحة الجيولوجية السعودية لـ"سبوتنيك": الهزة الأرضية في أملج طبيعية

وأكد أبا الخيل في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الهزة الأرضية في أملج تعتبر هزة طبيعية، وقال: "حدثت الهزة أرضية مساء أمس الخميس بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر الساعة التاسعة ودقيقتين بالتوقيت المحلي، وقعت شرق مدينة أملج بمسافة 25 كم، بسبب الصدوع الحديثة في المنطقة التي تتعرض لإجهادات، ولا توجد أضرار ولا خسائر ولله الحمد، وقد حدثت ثلاثة هزات ارتدادية تم رصدها بعد الهزة الأولى: الأولى بقوة 2.3، الثانية 1.9، الثالثة 1.9، ولم تتسبب في حدوث أي خسائر وهذا بفضل من الله".

© AFP 2018 / Richter magnitude scale السعودية... هزة أرضية تضرب جنوبي البلاد

وأشار أبا الخيل إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث هزات أرضية في المنطقة أو في أي مكان، ونتابع النشاط الزلزالي على مدار الساعة.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية أن الهزات الأرضية الطبيعية تعود أسبابها الى أن تكون ما بين الهزات الأرضية الحركية (التكتونية)، والهزات الأرضية البركانية، مبيننا أن الهزات الأرضية الحركية تحدث بسبب الحركات المفاجئة للصفائح التكتونية الناتجة من تشوه القشرة الأرضية، وهي ما تعرف باسم الهزات الحركية الأرضية، وليست بسبب النشاط البركاني أو انهيار الكهوف أو الانزلاقات الأرضية، وتحدث معظم الأنشطة الزلزالية على الصدوع الموجودة سابقا، رغم أنها قد تكون ساكنة لفترات طويلة من الزمن.

ولفت إلى أن الهزات الأرضية البركانية تحدث بسبب حركة الحمم أثناء محاولة خروجها وثورانها.

وأضاف أبا الخيل أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أطلقت حملة توعوية مع انطلاق العام الدراسي لهذا العام؛ لزيادة الثقافة العامة في طريقة التعامل مع الهزات الأرضية، بدأت الحملة في محافظة ينبع ثم في منطقة أبها ومحافظة عسير ومحافظة أحد رفيد والآن في حائل ثم ستتجه إلى محافظة أملج.