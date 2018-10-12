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17:25 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    نصر الله: ترامب يمارس الإذلال اليومي للسعودية

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
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    قال الأمين عام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمارس الإذلال اليومي لدول عديدة في المنطقة وبالأخص المملكة العربية السعودية.

    وتابع نصر الله في خطاب بمناسبة تأبين والدة القيادي في "حزب الله"، عماد مغنية: "ترامب طلب من بعض الدول الغنية التي يدعمها دفع الأموال وركز حملته على المملكة السعودية".

    دونالد ترامب - الملك سلمان
    © AP Photo / Evan Vucci
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    ومضى بقوله "الحكومات الأمريكية السابقة كانت حكومات نهب بدبلوماسية، واليوم أتى أحد ينهب بطريقة علنية ومكشوفة".

    واستطرد "نحن أمام إدارة أمريكية، ورئيس كل معاييره هي معايير المال، وهناك رئيس أمريكي، يمارس الإذلال اليومي بحق حلفائه وأصدقائه والتهويل على كل شعوب المنطقة وبالأخص دول الخليج والمملكة العربية السعودية".

    وقال نصر الله "التهويل يريد أن يصل إلى ابتزاز، يبتزهم ترامب  ليبيعهم المزيد من السلاح، ليطلبوا منه المزيد من الحماية ليأخذ منهم المزيد من المال".

    وكان ترامب، قد صرح للمرة الرابعة على التوالي، بأنه على المملكة العربية السعودية أن تدفع المال مقابل حماية أمريكا لها، قائلا: "إن كنا سنحميك يجب أن تدفع".

    وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صرح في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، الجمعة الماضية بأن المملكة كانت موجودة قبل الولايات المتحدة بأكثر من 30 عاما.

    وقلل ولي العهد السعودي من شأن تصريحات ترامب بشأن عدم قدرة السعودية على الصمود بدون الولايات المتحدة.

    وقال الأمير محمد بن سلمان: "إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد عملت ضد أغلب الأجندة السعودية، ورغم ذلك نجحت المملكة في حماية مصالحها". وأضاف ساخرا بأن: "المملكة تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام لكي تواجه (ربما) بعض المخاطر".

    وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة لن تدفع شيئا مقابل أمنها، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده تربطها علاقات عمل مميزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن المملكة تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة، ولا تأخذها بالمجان.

     

    وكان الرئيس الأمريكي تحدث، الخميس، خلال تجمع انتخابي للجمهوريين خاص بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في ولاية مينيسوتا، عن مطالبته للعاهل السعودي الملك سلمان بأن تدفع المملكة الأموال لأمريكا مقابل حمايتها.

    وقال ترامب: "قلت للملك سلمان وهو صديقي: اعذرني هل تمانع الدفع مقابل الجيش؟ فأجابه الملك: لم يطلب أحد مني ذلك من قبل، فقال ترامب للملك: أنا أطلب منك أيها الملك، فأجابه الملك سلمان: "هل أنت جاد؟، فرد عليه ترامب قائلا: أنا جاد للغاية… ثق بي في ذلك، ليقول متحمسا وكاشفا عن تعهد الملك سلمان بالدفع قائلا: "سيقومون بالدفع"، مشيرا إلى أن الملك سلمان أخبره بأنه لا أحد تطرق لهذه النقطة سابقا.

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