خبير استراتيجي سعودي لـ"سبوتنيك": قضية خاشقجي مؤامرة ضد المملكة

قال القبيبان في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي "يحوم حولها الضبابية وعدم الوضوح، وهي الآن تحت مسار التحقيق، ولن تخرج النتائج الملموسة إلى الآن، ونحتاج إلى تريث هام"، مشيرا إلى أن "جمال خاشقجي تم تحويله من فرد إلى كيان بسبب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون، إضافة إلى الدراما المنتجة من قناة الجزيرة، ودولة قطر".

© AFP 2018 / OZAN KOSE فرنسا تطالب السعودية بإجابات مفصلة بشأن اختفاء خاشقجي

وتابع "الحكومة السعودية بادرت بدورها بإرسال فريق لتحقيق في قضية اختفاء خاشقجي ومعرفة أسبابها ومن يقف خلفها، وننتظر نتائج التحقيق النهائية، لافتا إلى وجود من يضع تصورات وسيناريوهات غير حقيقية بغرض الصاق التهمة في الحكومة السعودية، وتوجيه التهمة إليها في اختفاء خاشقجي"، ويرى أن "ما يحاك من القصص المكذوبة على السعودية عبارة عن مؤامرة في كامل المقاييس، ويدل على المؤامرة وجود تصريحات إعلامية صادرة عن جهات رسمية أجنبية كان عليها التزام الصمت والحياد".

مؤكدا سياسة الحكومة السعودية في عملية مطالبتها بالعودة من مواطنيها المعارضين لها خارج السعودية، تتم عبر الجهات الرسمية التي يقطن فيها المعارض، ويقول: "التجييش الإعلامي هدفه تشويه سمعة السعودية، وتصفية مواطن سعودي ليست من سياسة السعودية وستصل للمعارضين بالطرق النظامية كالإنتربول، ومخاطبة الدول التي يقيم بها المعارض.

وتمنى من الحكومة التركية أن تتعامل مع القضية بحكمة ودراية، ولا تنجرف خلف الأخبار المزيفة لزعزعة العلاقة بين انقرة والرياض، كالتصريحات من الجانب الغربي، لافتا إلى أن الحكومتين السعودية والتركية بإمكانهم الخروج من هذه الأزمة بكل سهولة، وهذه القضية سيأخذ التحقيق فيها أشهر.