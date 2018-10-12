تركيا: قضاؤنا مستقل ولا يتلقى تعليمات من أي جهاز أو سلطة

أعلنت رئاسة الجمهورية التركية، أن إطلاق سراح القس الأمريكي برانسون أظهر أن تركيا دولة قانون ديمقراطية وقضاءها محايد ومستقل.

وذكرت الرئاسة التركية أن "أنقرة ومحاكمها لا تتلقى تعليمات من أي جهاز أو سلطة أو مرجع أو شخص"، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية.

أصدر القضاء التركي اليوم الجمعة أوامره برفع كافة القيود القضائية المفروضة ضد القس الأمريكي أندرو برونسون، وبالتالي إطلاق سراحه فورا، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".

© AP Photo / Emre Tazegul بادرة تركية لتحسين العلاقات… مسؤول أمريكي يزور القس برانسون

وحكم على القس برونسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في تموز/ يوليو الماضي في تركيا بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، إن الوزارة ليست على علم بأي صفقة لتأمين إطلاق سراح أندرو برنسون القس الأمريكي المحتجز في تركيا.

وبحسب "رويترز"، ذكرت محطة (إن.بي.سي نيوز) اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يطلق بموجبه سراح برانسون وتسقط اتهامات بعينها موجهة له خلال الجلسة المقبلة من محاكمته والمقرر عقدها غدا، الجمعة.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على برونسون في مدينة إزمير التركية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بتهمة التجسس ومساعدة الإرهاب.

ووجهت المحاكم التركية التهم إلى برونسون تتضمن روابط مزعومة مع نشطاء أكراد وأنصار المعارض التركي فتح الله غولن، الذي يعتبر كلاجئ تركي منذ العام 1999 في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن احتجاز برونسون وفرض الإقامة الجبرية عليه، تسبب في توتر كبير بين واشنطن وأنقرة.