بعد نفي أرامكو شائعات الزيادة... اقتصادي سعودي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد رفع أسعار البنزين

توقع المحلل الاقتصادي السعودي، الدكتور علي بوخمسين، ارتفاع أسعار البنزين مطلع العام المقبل وفقا للتوازن المالي المعلن عنه مسبقا، الذي ينص على رفع أسعار الطاقة مطلع عام 2019.

وأشار بوخمسين خلال حديثة لـ"سبوتنيك" إلى أن وزارة المالية أوضحت في إعلانها عن موازنة ٢٠١٩، أن الزيادة في أسعار الطاقة ستكون وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا عبر البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الطاقة السعودية.

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وأكد بوخمسين عدم وجود أي زيادات في الربع الحالي، الأخير من العام الجاري، حيث تم نفي شائعات زيادة أسعار البنزين من قبل شركة أرامكو السعودية التي تجري عادة مقارنات بين سعر البنزين المحلي وأسعار بيع مشتقات صادرات النفط في السوق العالمي، إلا أنها لم تعلن أي تعديلات في أسعار البنزين لهذا الربع.

في السياق ذاته أعادة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية عبر حسابها نشر تغريدة شركة أرامكو السعودية التي نفت الإشاعة المتداولة حول ارتفاع سعر البنزين في السعودية ابتداء من الغد، ونصت التغريدة على:

لا صحة لما يجري تداوله بشأن زيادة ⁧أسعار البنزين⁩ ابتداء من الغد. وتؤكد الشركة أن أي تغيير يطرأ على أسعار البنزين نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن ⁧أسعار البنزين⁩ في السعودية على النحو التالي: سعر بنزين 91 هو 1.37 ريال لكل لتر، وسعر بنزين 95 هو 2.04 ريال لكل لتر.