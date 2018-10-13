ولي عهد أبوظبي يلغي زيارته لفرنسا لـ"سبب غير متوقع"

وقال مصدر من فرنسا إن البلدين يبحثان عن موعد جديد، دون ذكر أي تفاصيل جديدة، وفقا وكالة الأنباء الفرنسية.
وذكر قصر الإليزيه أن زيارة ولي عهد أبوظي لفرنسا، تشكل "مناسبة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية، وبحث القضايا الإقليمية بهدف العمل معا من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".
وتعتمد باريس على الدعم المالي الإماراتي والسعودي لمجموعة دول الساحل التي تعمل على ضمان أمن هذه المنطقة المهددة من مجموعات جهادية.
يذكر أن الإمارات هي أحد المشترين الأساسيين للعتاد العسكري الفرنسي وحليف استراتيجي لباريس التي تملك قاعدة عسكرية جوية في أبوظبي.
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