خالد المشري يكشف موانع ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، "ليس نزيها" بما يكفي من الناحية القانونية ليترشح للرئاسة.

وقال المشري في مقابلة مع "سبوتنيك" إن "سيف الإسلام مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، وللقضاء الليبي، ومطلوب في أكثر من قضية، والترشح للرئاسة ليس بالأمر الهين حتى يكون شخص مطلوب لجنايات الدولية ونراه يطالب بالترشح لرئاسة".

© AFP 2018 / Imed Lamloum تأسيس "حراك مانديلا ليبيا" لدعم ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى أن:

هذا المنصب (رئيس الدولة) من أهم شروطه أن يكون المرشح نزيها، وأعتقد أن ما عليه (سيف الإسلام) من قضايا تبعده عن مثل هذا الترشح.

وأعلن، الخميس الماضي، عن تأسيس "حراك مانديلا ليبيا" لدعم مشروع سيف الإسلام القذافي والمطالب بضرورة ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.

وأصبح سيف الإسلام القذافي (مواليد 5 يونيو 1972) مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران 2011، وأعلن المجلس الوطني الانتقالي اعتقاله خلال معركة طرابلس في أغسطس/آب 2011، لكنه ظهر بعد ساعات قليلة على قناوات فضائية نافيا خبر اعتقاله.

واعتقل مع مرافقيه في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري (200 كم غربي سبها) يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وفي يونيو 2017 أعلنت "كتيبة أبوبكر الصديق" الليبية إطلاح سراحه ومغادرته مدينة الزنتان.