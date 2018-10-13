بعد 5 أشهر من تحريرها... الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر مخبأة في يلدا (صور)

تمكنت السلطات السورية من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بعضها أمريكي الصنع، دفنها المسلحون في إحدى مزارع بلدة يلدا بريف دمشق قبل خروجهم إلى إدلب.

وأفادتوكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر في الجهات المختصة، أنه "بعد المتابعة والتدقيق وبنتيجة التعاون مع الأهالي تم خلال عمليات التفتيش العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي الصنع مدفونة تحت الأرض داخل خزان مياه بلاستيكي ضمن إحدى المزارع التي كان ينتشر فيها الإرهابيون في بلدة يلدا بريف دمشق".

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وشملت المضبوطات أشرطة ذخيرة رشاش دوشكا ومخازن كلاشنكوف وحشوات دافعة وقنابل يدوية الصنع وقناصات "دراغانوف" وقناصات "ناتو" وعبوات مجهزة بشريط صاعق.

وأكد المصدر أنه من بين المصادرات أسلحة أمريكية الصنع وقاذف "لاو" وقذائف أمريكية سريعة الإطلاق إضافة إلى طلقات خمسة ونص وأجهزة رؤية ليلية وحرارية وقواعد "دوشكا" تم وضعها قبل خروج الإرهابيين إلى إدلب بفترة قصيرة.

وضبطت الجهات المختصة خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والطلقات والقذائف المتنوعة إضافة إلى رشاشات وصواريخ بعضها أمريكي وغربي الصنع كانت تلقتها التنظيمات الإرهابية في تلك المناطق قبل إخراجها إلى إدلب وتحريرها من الجيش السوري.