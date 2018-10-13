الرئيس اليمني يكشف عن تعرضه لأربع محاولات اغتيال

القاهرة — سبوتنيك. وقال هادي، في كلمة له اليوم السبت، "تعرض رئيس الجمهورية لأربع محاولات اغتيال في صنعاء، لكن الأقدار أنقذت رئيس الجمهورية.. لن أقول بشجاعتي أو بذكائي لكن قدر الإله سلمنا".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
وخلفت الحرب في اليمن منذ انطلاق عمليات التحالف نحو 16000 قتيلا، بحسب بيانات الأمم المتحدة، مع انتشار أوبئة مثل الكوليرا وحاجة الملايين للمساعدات الإنسانية.
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