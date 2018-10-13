الرئيس اليمني يكشف عن تعرضه لأربع محاولات اغتيال

أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال، خلال الفترة الماضية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال هادي، في كلمة له اليوم السبت، "تعرض رئيس الجمهورية لأربع محاولات اغتيال في صنعاء، لكن الأقدار أنقذت رئيس الجمهورية.. لن أقول بشجاعتي أو بذكائي لكن قدر الإله سلمنا".



© REUTERS / CARLO ALLEGRI الرئيس اليمني يدعو الأمم المتحدة لنقل مكاتبها إلى عدن

وأضاف هادي خلال كلمته، التي جاءت بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة تحرير الجنوب اليمني من الاحتلال البريطاني، أن "مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لمستقبل وأمن الشعب اليمني"، مؤكدا: "الشعب اليمني لن يستطيع أن يبني أمن واستقرار دون أن تحصل كل شريحة في الوطن على حقها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وخلفت الحرب في اليمن منذ انطلاق عمليات التحالف نحو 16000 قتيلا، بحسب بيانات الأمم المتحدة، مع انتشار أوبئة مثل الكوليرا وحاجة الملايين للمساعدات الإنسانية.