الأول من نوعه في المنطقة... الملك سلمان والشيخ زايد في حدث واحد تطلقه الإمارات

أعلن منطاد الإمارات عن تغير مسمى النسخة القادمة من كأس ومهرجان الإمارات الدولي للمناطيد الذي سينطلق في نسخته الـ 13 خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين إلى كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري عن اعتزاز وافتخار شباب الإمارات وجميع الشباب العربي بإطلاق اسم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على النسخة القادمة من المهرجان.

الأول من نوعه في المنطقة

ويعد الحدث الأول من نوعه بالمنطقة وتحتضنه جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة دولية كبيرة وحضور ومتابعة إعلامية واسعة.

ويتضمن المهرجان عدة فعاليات منها تحليق فريق "منطاد خادم الحرمين الشريفين" وتنظيم معرض فني فوتوغرافي للمشاركات الدولية لـ"منطاد خادم الحرمين الشريفين" خلال المهرجان الذي انطلقت أولى فعالياته في العام 2006 والتقى خلالها أكثر من 100 عضو من الفرق والمناطيد الدولية يمثلون أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية.

الملك سلمان إلى جانب "العالم لن ينساك يا زايد"

وأكد الأمين العام لمنطاد الإمارات الكابتن حسن ناصر المنصوري حرص دولة الإمارات على استضافة واحتضان أهم البطولات والفعاليات الدولية في شتى المناسبات والمجالات منها كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد الذي سيشهد إطلاق منطاد الملك سلمان إلى جانب منطاد "العالم لن ينساك يا زايد" المتوج بصورة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

فضلا عن منطاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





كما سيشهد إطلاق منطاد كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وسلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعدد كبير من المناطيد والفرق الدولية الذين سيقدمون عروضا للطيران المعلق والحر وتنظيم برنامج التحليق الليلي المضيء.