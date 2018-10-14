بعد هبوط مقاتلات سعودية... الملك سلمان وولى عهده يوجهان رسالة للرئيس التونسي

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث ببرقية تهنئة للرئيس الباجى قائد السبسى رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده".
كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس التونسي.وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان الرئيس التونسي بذكرى الجلاء لبلاده.#واس pic.twitter.com/TDw6Lrw1tq— واس (@spagov) October 14, 2018
يأتي ذلك بعد أيام من وصول عدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بجميع أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى تونس، للمشاركة في المناورات الجوية السعودية التونسية، بجميع أطقمها الجوية والفنية والمساندة، حيث كان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي لدى تونس العميد الركن خالد بن محمد السهيان، وقائد التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، وعدد من ضباط الجانبين.
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