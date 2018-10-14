بعد هبوط مقاتلات سعودية... الملك سلمان وولى عهده يوجهان رسالة للرئيس التونسي

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان رسالة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث ببرقية تهنئة للرئيس الباجى قائد السبسى رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده".

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وقالت الوكالة إن "الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، متمنيا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس التونسي.وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

يأتي ذلك بعد أيام من وصول عدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بجميع أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى تونس، للمشاركة في المناورات الجوية السعودية التونسية، بجميع أطقمها الجوية والفنية والمساندة، حيث كان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي لدى تونس العميد الركن خالد بن محمد السهيان، وقائد التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، وعدد من ضباط الجانبين.