الرئيس العراقي يطالب واشنطن تجنيب بغداد " تبعات التوترات الإقليمية"

بغداد، 14 أكتوبر — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لبرهم صالح في بيان "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد ظهر اليوم الأحد نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان، إلى جانب السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سليمان".
من جانبه جدد نائب وزير الخارجية سوليفان "مساندة بلاده للعراق في شتى الميادين"، مؤكدا "سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع العراق وتعزيز التعاون المشترك خصوصا في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار".
ويرتبط العراق بعلاقات وثيقة مع إيران، التي قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات عليها شهر آب/ أغسطس الماضي.
كان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد اكد يوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره الإيراني، علي لاريجاني، موقف العراق الرافض لحصار الشعوب.
وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من عقوباتها على إيران في أب/ أغسطس الماضي، وذلك بعدما انسحبت واشنطن في أيار/مايو الماضي، من اتفاق دولي يحد من أنشطة طهران النووية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)