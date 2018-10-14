قوات هادي تصد هجوما لـ "أنصار الله" شرق تعز

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعوم من التحالف بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" مساء اليوم الأحد "شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية هجوماً بمختلف الأسلحة مستهدفة مواقع قوات الجيش في المحيط الشرقي لمعسكر التشريفات، ومحيط مدرسة محمد علي عثمان شرق مدينة تعز".

© AP Photo / Hadi Mizban "أنصار الله" تدمر دبابة سعودية على الحدود اليمنية (فيديو)

وأضاف الجيش "القوات تمكنت من إحباط الهجوم بعد مواجهات دارت لساعات وصفت بالأعنف، وأوقعت ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى في صفوف المهاجمين".

وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 20 سبتمبر/أيلول المنصرم، السيطرة على التبة الطويلة وعدد من المواقع في مديرية حيفان جنوب تعز، بعملية هجومية على مواقع للجيش اليمني خلفت قتلى وجرحى في صفوفه.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.