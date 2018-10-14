الملك سلمان يتصل بأردوغان... تفاصيل "الاتصال الأول" بعد أزمة خاشقجي

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED الجامعة العربية تعلن موقفها من أزمة "اختفاء خاشقجي"

وأكد الملك سلمان على حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، بحسب (واس)، التي أشارت قول الملك سلمان: "لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة بإذن الله".وقال الرئيس التركي، خلال الاتصال، إنه يثمن العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين".

ولفت أردوغان إلى أن العلاقات السعودية التركية بين البلدين والشعبين الشقيقين وثيقة، مؤكدا حرصه على تعزيزها وتطويرها.

ودعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس السبت، المملكة العربية السعودية للتعاون في تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، على خلفية اختفاء جمال خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية منذ 2 أكتوبر الجاري.

وقال أوغلو، في تصريحات للصحفيين من بريطانيا، ونقلتها عنه قناة "تي آر تي"، "نرغب أن تتعاون السعودية معنا بشأن تفتيش القنصلية السعودية، وهذا لم يحدث حتى الآن"، مضيفا "تعاوننا مع مجموعة العمل السعودية لا يعني توقف التحقيقات التي نجريها حول اختفاء خاشقجي".

الرئيس التركي يؤكد تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها.#واس — واس (@spagov) October 14, 2018

واختفى الصحفي السعودي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول اختفاء خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.