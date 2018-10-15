بعد إلغاء رئيس فورد المشاركة... رئيس جيه بي مورغان يتخذ قرارا بشأن مؤتمر الاستثمار بالسعودية

ولم توضح الشركة أسباب قرار ديمون ولم تعلق على ما إذا كانت المخاوف بشأن اختفاء خاشقجي هي السبب.
تعيش المملكة العربية السعودية أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجيآخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.
وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.
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