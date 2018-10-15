بعد إلغاء رئيس فورد المشاركة... رئيس جيه بي مورغان يتخذ قرارا بشأن مؤتمر الاستثمار بالسعودية

قالت شركة جيه.بي مورغان تشيس اليوم الاثنين إن رئيسها التنفيذي جيمي ديمون ألغى حضوره المزمع لمؤتمر الاستثمار في السعودية هذا الشهر بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولم توضح الشركة أسباب قرار ديمون ولم تعلق على ما إذا كانت المخاوف بشأن اختفاء خاشقجي هي السبب.

© AFP 2018 / THIERRY CHARLIER رئيس فورد يلغي مشاركته في مؤتمر للاستثمار في السعودية

كانت شركة فورد موتور قالت اليوم إن رئيسها بيل فورد ألغى جولته إلى الشرق الأوسط التي تشمل حضور مؤتمر للاستثمار في السعودية هذا الشهر، في أحدث حالات إلغاء حضور المؤتمر بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تعيش المملكة العربية السعودية أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجيآخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.