فتح معبر "نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن(صور)

قال الشعار في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت، أمس، في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية، وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح معبر نصيب ـ جابر بين البلدين اعتبارا من اليوم.
وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، قالت يوم أمس، إن معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا سوف تتم إعادة افتتاحه غدا الاثنين.
وكان الجيش العربي السوري قد حرر، في تموز/يوليو الماضي، المعبر الحدودي من الإرهاب وأعاد إليه الأمن.
وباشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا، إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.
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