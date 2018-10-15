المعلم: "إس-300" سلاح دفاعي يجعل سوريا والمنطقة أكثر أمنا

وكانت روسيا قد سلمت المنظومة الدفاعية "إس-300" إلى سوريا، ردا على حادث إسقاط الطائرة "إيل-20"، بسبب التصرفات الإسرائيلية في المنطقة.
وأدت مشاهد فيديو تم عرضها عن وصول معدات منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطيران لسوريا، إلى نتيجة مهمة حيث ظهرت فيها أحدث نسخة لمنظومة "إس-300" تعرف باسم "إس-300 بي إم أو-2".
ويدل على ذلك هوائي نظام ملاحة "أوريينتير" الذي تخلو منه نسخ "إس-300" السابقة كما ذكر أحد مواقع الإنترنت.
يذكر أنه تمت صناعة منظومة "إس-300 بي إم أو-2" في الفترة 1995 — 1997، ويقوم مصممو منظومة "إس-300 فافوريت" بتطويرها.
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