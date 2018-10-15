المعلم: "إس-300" سلاح دفاعي يجعل سوريا والمنطقة أكثر أمنا

أكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300" التي تسلمتها سوريا من روسيا، هي منظومة دفاعية تجعل سوريا والمنطقة أكثر أمنا.

© REUTERS / OMAR SANADIKI المعلم يكشف عدد الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية

وقال الوزير المعلم، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، في دمشق، اليوم الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر: "إن إس-300 سلاح دفاعي وليس هجوميا"، مضيفا: "نحن أكثر أمنا بوجود هذا السلاح"، وأنه "يؤدي إلى استقرار الأمن بالمنطقة"

وكانت روسيا قد سلمت المنظومة الدفاعية "إس-300" إلى سوريا، ردا على حادث إسقاط الطائرة "إيل-20"، بسبب التصرفات الإسرائيلية في المنطقة.

وأدت مشاهد فيديو تم عرضها عن وصول معدات منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطيران لسوريا، إلى نتيجة مهمة حيث ظهرت فيها أحدث نسخة لمنظومة "إس-300" تعرف باسم "إس-300 بي إم أو-2".

ويدل على ذلك هوائي نظام ملاحة "أوريينتير" الذي تخلو منه نسخ "إس-300" السابقة كما ذكر أحد مواقع الإنترنت.

يذكر أنه تمت صناعة منظومة "إس-300 بي إم أو-2" في الفترة 1995 — 1997، ويقوم مصممو منظومة "إس-300 فافوريت" بتطويرها.