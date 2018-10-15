مستثمر سوري يشكر الأجهزة الأمنية على فتح معبر نصيب مع الأردن (فيديو)

عادت الحركة الاعتيادية بشكل رسمي إلى معبر "نصيب – جابر" الحدودي بين سوريا والأردن بعد إعلان الجانبين الرسميين هذا الأمر.

وكان وزير الداخلية السوري اللواء، محمد إبراهيم الشعار، قد صرح بأنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين اعتبارا من اليوم الاثنين.

وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، قالت يوم أمس الأحد 14 تشرين الأول/ أكتوبر، إن معبر "جابر- نصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا سوف تتم إعادة افتتاحه غدا الاثنين.

وفي جولة لـ"سبوتنيك" ترصد حركة المسافرين على الحدود بين البلدين عند معبر "نصيب — جابر"، التقت أحد المسافرين السوريين فور وصوله إلى الأراضي الأردنية وقال: "اسمي هشام فنون وأنا متواجد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية، وكنت آخر من مر في هذا المعبر وذلك قبل 3 سنوات، وبعد عبوري بحوالي 20 دقيقة توقفت حركة المرور على معبر نصيب جابر حتى افتتاحه اليوم."

وتابع: إن توقف الحركة على المعبر كانت حسرة في قلبي لأنه بمثابة شريان الحياة للأمة العربية كلها وليس فقط للأردن وسوريا.

وأضاف: لذلك قررت أن أكون من بين أول الأشخاص الذين سينزلون من هذا المعبر وذلك عندما عرفت بافتتاحه، علما أن الأجهزة الأمنية تحاول فتحه منذ أكثر من سنة ولكن كانت هناك بعض الصعوبات.

ومضى المستثمر السوري قائلا: بفضل الله تم افتتاحه وجئت لكي أهنئ الجميع وأشد على أيدي الأجهزة الأمنية التي فتحت المعبر وأوجه الشكر لهم جميعا.

وردا على سؤال حول سفره إلى سوريا خلال الأزمة، أكد المستثمر هشام أنه كان يداوم على النزول إلى سوريا "ولا زال كل شيء لي موجود في دمشق من أهلي وعملي ومنزلي، ولكن طريق سفري كان بين مطار دمشق الدولي إلى مطار الملكة علياء في الأردن". مستدركا بالقول: كانت هذه الرحلة تستهلك مني وقتا طويلا بين 8 إلى 10 ساعات للرحلة الواحدة، أما الآن وبعد افتتاح المعبر أستطيع التنقل والوصول إلى بيتي خلال 50 دقيقة أي في وقت أقصر من الوقت المستغرق في السفر بين أربد الأردنية ومدينة دمشق.

وختم بالقول: "تعتبر المملكة الأردنية بؤرة استثمار رائعة وخصبة جدا وأنا سعيد جدا هنا وطالما أن عملي يسير على مايرام بين سوريا والأردن فإنني بذلك أستطيع التنقل بين البلدين براحتي ومتى أردت".