تسجيل
15:45 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن

    مستثمر سوري يشكر الأجهزة الأمنية على فتح معبر نصيب مع الأردن (فيديو)

    © Sputnik . Rania Al Ja'bari
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    عادت الحركة الاعتيادية بشكل رسمي إلى معبر "نصيب – جابر" الحدودي بين سوريا والأردن بعد إعلان الجانبين الرسميين هذا الأمر.

    وكان وزير الداخلية السوري اللواء، محمد إبراهيم الشعار، قد صرح بأنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين اعتبارا من اليوم الاثنين.

    وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، قالت يوم أمس الأحد 14 تشرين الأول/ أكتوبر، إن معبر "جابر- نصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا سوف تتم إعادة افتتاحه غدا الاثنين.

    بدء حركة مرور المسافرين في معبر نصيب الحدودي بين سوريا و الأردن
    © Sputnik . Rania Al Ja'bari
    فيديو... أول أردني انتظر الليل ليعبر إلى سوريا: "على الشام فورا دون توقف"

    وفي جولة لـ"سبوتنيك" ترصد حركة المسافرين على الحدود بين البلدين عند معبر "نصيب — جابر"، التقت أحد المسافرين السوريين فور وصوله إلى الأراضي الأردنية وقال: "اسمي هشام فنون وأنا متواجد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية، وكنت آخر من مر في هذا المعبر وذلك قبل 3 سنوات، وبعد عبوري بحوالي 20 دقيقة توقفت حركة المرور على معبر نصيب جابر حتى افتتاحه اليوم."

    وتابع: إن توقف الحركة على المعبر كانت حسرة في قلبي لأنه بمثابة شريان الحياة للأمة العربية كلها وليس فقط للأردن وسوريا.

    وأضاف: لذلك قررت أن أكون من بين أول الأشخاص الذين سينزلون من هذا المعبر وذلك عندما عرفت بافتتاحه، علما أن الأجهزة الأمنية تحاول فتحه منذ أكثر من سنة ولكن كانت هناك بعض الصعوبات.

    ومضى المستثمر السوري قائلا: بفضل الله تم افتتاحه وجئت لكي أهنئ الجميع وأشد على أيدي الأجهزة الأمنية التي فتحت المعبر وأوجه الشكر لهم جميعا.

    وردا على سؤال حول سفره إلى سوريا خلال الأزمة، أكد المستثمر هشام أنه كان يداوم على النزول إلى سوريا "ولا زال كل شيء لي موجود في دمشق من أهلي وعملي ومنزلي، ولكن طريق سفري كان بين مطار دمشق الدولي إلى مطار الملكة علياء في الأردن". مستدركا بالقول: كانت هذه الرحلة تستهلك مني وقتا طويلا بين 8 إلى 10 ساعات للرحلة الواحدة، أما الآن وبعد افتتاح المعبر أستطيع التنقل والوصول إلى بيتي خلال 50 دقيقة أي في وقت أقصر من الوقت المستغرق في السفر بين أربد الأردنية ومدينة دمشق.

    وختم بالقول: "تعتبر المملكة الأردنية بؤرة استثمار رائعة وخصبة جدا وأنا سعيد جدا هنا وطالما أن عملي يسير على مايرام بين سوريا والأردن فإنني بذلك أستطيع التنقل بين البلدين براحتي ومتى أردت".

    انظر أيضا:

    تجمع أردني يعلق على افتتاح معبر نصيب: ثمرة لتضحيات الجيش السوري
    الرئيس اللبناني: إعادة فتح معبر "نصيب" يعيد وصل لبنان بعمقه العربي
    السياسة هنا لا علاقة لها بالاقتصاد... لبنان ينسق مع سوريا بعد فتح معبر نصيب
    وزارة النقل السورية تحدد موعد افتتاح معبر نصيب مع الأردن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأردن, أخبار سوريا, معبر "نصيب", فتح معبر نصيب, الحدود السورية الأردنية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء من المصممين المغاربة في عرض أزياء مرسيدس-بينز في إطار أسبوع الموضة في موسكو
    "سحر الشرق" يتألق في موسكو على أيدي مصممات مغربيات
    كيم جونغ أون يرفض تقديم قائمة بالمنشآت النووية لـواشنطن
    ترامب يعترف أنه لا يستطيع تأكيد انتهاء البرنامج النووي الكوري
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك