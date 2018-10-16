"أنصار الله" تقصف قوات التحالف في مأرب بصاروخين باليستيين

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، قصف تجمع قيادات في قوات التحالف العربي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بصاروخين باليستيين من نوع "بدر1".