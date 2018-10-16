اليمن... "أنصار الله" تستهدف اجتماعا لقوات التحالف

القاهرة —سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" إن "وحدة سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة استهدفت اجتماعا لقوات التحالف والقوات الحكومية المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".
وتستخدم جماعة أنصار الله الطائرات المسيرة في تصحيح قصف المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.
وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن، منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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