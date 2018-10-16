ولي العهد السعودي يستقبل مايك بومبيو بشأن قضية "اختفاء خاشقجي"

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لمناقشة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول قبل أسبوعين.

وقالت قناة "العربية"، إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، اليوم الثلاثاء، 16 أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل أسبوعين".

#الرياض — ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأميركي — الحدث (@AlHadath) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

​والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو وبحث معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

وأعرب بومبيو عن شكره للملك سلمان على التزام السعودية بإجراء تحقيق شفاف وشامل بشأن قضية اختفاء جمال خاشقجي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو عبر مجددا، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده إزاء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع في الرياض مع نظيره السعودي عادل الجبير، وإنه شكر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية على التزامه بالتحقيق في الأمر.