في اليوم الأول من افتتاح معبر نصيب... شاحنات تعبر إلى الأردن وسوريا

افتتحت الحكومتان السورية والأردنية، أمس الاثنين، معبر نصيب الحدودي بين البلدين، وسط ترحيب من مختلف الفعاليات الحكومية والشعبية وقطاع الأعمال في سوريا والأردن.

وأفادت وكالة "سانا" أن حركة عبور السيارات والأشخاص بدأت بين الأردن وسوريا عبر معبر نصيب لتنتهي بذلك فترة إغلاق استمرت نحو ثلاث سنوات نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية على المعبر.

ودخلت أول شاحنة من سوريا محملة بنحو 21 طناً من الفواكه (الحمضيات) إلى الأردن كهدية من سوريا إلى الفعاليات الاقتصادية في الأردن بينما تم بالمقابل إدخال شاحنة أردنية محملة بالتمر إلى سوريا.

وذكرت الوكالة أن جميع الإجراءات اللوجستية اتخذت لاستقبال حركة عبور السيارات والأشخاص على الجانب السوري من قبل جميع الجهات والوزارات المعنية وبدأت حركة دخول عدد من السيارات والأشخاص من سوريين وأردنيين إلى سوريا.

وبعد افتتاح المعبر قام وفد اقتصادي سوري بزيارة إلى مركز جابر الأردني حيث أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح في تصريح للصحفيين أن معبر نصيب- جابر يشكل شرياناً رئيساً لعودة تدفق البضائع بين سوريا والأردن وتنشيط الاقتصاد وهو منطقة عبور لسوريا نحو دول الجوار ويتمتع بالأهمية نفسها بالنسبة للأردن.

وكشف السواح عن إقامة مكتب للتصدير في معبر نصيب لتخديم المصدرين بالتوازي مع توفير كل المعلومات وتقديم كل مساعدة تتطلبها حركة عبور التجارة عبر نصيب الذي سيشكل افتتاحه رافداً مهماً للاقتصاد السوري.

ولفت السواح إلى أنه في غضون أسابيع قليلة سيتم افتتاح مركز دائم للصادرات السورية في كل من عمان والكويت وأيضاً العراق على اعتبار أن فتح المعبر سيمكن البضائع السورية من الوصول إلى الأسواق العراقية عبر الأردن مبيناً أن مئات الشركات السورية متحمسة لعرض منتجاتها في المركز الذي سيتم تنفيذه وفق المعايير العالمية وبالشكل الذي يقدم المنتج السوري بأفضل صورة.

وأوضح هاني أبو حسان رئيس غرفة صناعة إربد الأردنية أن الزيارات الاقتصادية بين البلدين لم تنقطع مشيراً إلى أن دخول الوفد الاقتصادي السوري إلى مركز جابر قادماً من معبر نصيب هو ترجمة حقيقية للجهود الجبارة لدى القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في البلدين.

ولفت إلى أن رجال الأعمال الأردنيين وجدوا تجاوباً كبيراً من الحكومة السورية معتبراً أن سوريا والأردن "رئتان لجسد واحد والشريان عاد اليوم بينهما".

وأشار عبد السلام ذيابات رئيس غرفة تجارة الرمثا إلى أن سوريا والأردن ترتبطان بعلاقات عائلية واجتماعية وعبر عن أمله أن يعود الاستقرار إلى كامل المحافظات السورية لافتاً إلى أن أمن واستقرار سورية من أمن واستقرار الأردن.

وفور افتتاح المعبر شهد حركة عبور عشرات الأشخاص في صورة تعبر عن شغف لزيارة سورية على اختلاف مقاصدهم وغاياتهم.