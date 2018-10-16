اليمن... قيادي في حزب الإصلاح: إعفاء بن دغر مخالف للمبادرة الخليجية

وأضاف: "لا يليق بنا في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أن نرضى بالانقلاب على المبادئ والمرجعيات من أي كان، وليست هذه هي الدولة المؤسسية التي بشرت بها مخرجات الحوار وأكدت القرارات الدولية على احترامها".
ومضى: "بعد 4 سنوات من المآسي لم يعد من اللائق استمرار الصمت على الممارسات الخاطئة".
وكان الرئيس هادي، قد أصدر مرسوما رئاسيا، مساء أمس الاثنين، قضى بإقالة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، من رئاسة الحكومة، وإحالته إلى التحقيق في تهم التقصير في حل الأزمة الاقتصادية وخاصة انهيار الريال والفشل في اتخاذ اجراءات لمواجهة كارثة إعصار "لبان" الذي ضرب محافظة المهرة شرق اليمن، كما تضمن المرسوم تعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيسا للحكومة.
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