اليمن... قيادي في حزب الإصلاح: إعفاء بن دغر مخالف للمبادرة الخليجية

انتقد القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ورجل الأعمال البارز حميد الأحمر، قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إعفاء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة، واعتبره مخالفا للمبادرة الخليجية وانقلابا على المرجعيات.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY الرئيس اليمني يقيل رئيس الحكومة بن دغر ويحيله للتحقيق

القاهرة — سبوتنيك . وقال حميد الأحمر، في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "مع كل التقدير لشخص الدكتور معين عبدالملك سعيد، إلا أنني استغرب من تجاهل الأخ الرئيس لبنود المبادرة الخليجية، التي تعتبر أحد أهم المرجعيات التي يستمد منها شرعيته وهو يعلم أن المبادرة وأليتها التنفيذية لم تعطيه حق تسمية رئيس الحكومة أو تغييره".

وأضاف: "لا يليق بنا في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أن نرضى بالانقلاب على المبادئ والمرجعيات من أي كان، وليست هذه هي الدولة المؤسسية التي بشرت بها مخرجات الحوار وأكدت القرارات الدولية على احترامها".

ومضى: "بعد 4 سنوات من المآسي لم يعد من اللائق استمرار الصمت على الممارسات الخاطئة".

وكان الرئيس هادي، قد أصدر مرسوما رئاسيا، مساء أمس الاثنين، قضى بإقالة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، من رئاسة الحكومة، وإحالته إلى التحقيق في تهم التقصير في حل الأزمة الاقتصادية وخاصة انهيار الريال والفشل في اتخاذ اجراءات لمواجهة كارثة إعصار "لبان" الذي ضرب محافظة المهرة شرق اليمن، كما تضمن المرسوم تعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيسا للحكومة.