بوتين يفاجئ الجميع بسؤاله لمواطنين روس عن مصر أمام السيسي (فيديو)

ونشرت قناة "RT" على "يوتيوب" فيديو للحظة استقبال بوتين للرئيس المصري وأثناء تجولهما على كورنيش منتجع سوتشي، حيث سأله في البداية عما إذا كان يحب طقس سوتشي، وكانت درجة الحرارة تبلغ 18 درجة، فرد عليه بأن الطقس رائع جدا.

© REUTERS / POOL السيسي: إنني على ثقة بعودة الطيران قريبا بين المدن الروسية والمصرية

ثم قال بوتين، إن "لديهم غدا الأربعاء يوم عمل مكثف"، فأجابه الرئيس المصري "نعم، هذا صحيح".

كذلك سأل بوتين السيسي كيف قضى يومه في موسكو، فأخبره الرئيس المصري بأنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، والتقى رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، كما وضع إكليل زهور عند قبر الجندي المجهول.

وفي الطريق إلى المطعم، التقى الرئيسان ببعض المواطنين الروس. وسألهم بوتين، "هل قمتم بزيارة مصر من قبل؟ ليجيب أحدهم قائلا:"نعم، البحر الأحمر نظيف وجميل".

فقدم بوتين لهم السيسي، قائلا: "هذا هو صديقنا، رئيس جمهورية مصر العربية"، والذي بدوره دعاهم إلى زيارة مصر قائلا: "نحن ننتظركم مرة أخرى في مصر".

بعدها اصطحب الرئيس بوتين ضيفه للعشاء.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وصل يوم أمس الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية، سيجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، إضافة إلى قضايا دولية وإقليمية.