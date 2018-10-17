وصول مسؤولين سعوديين إلى مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول

وصل مسؤولون سعوديون، اليوم الأربعاء، إلى مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول بعد تصريحات للمسؤولين الأتراك أعربوا فيها عن أملهم بتفتيش المقر ضمن التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أنطاكيا — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأناضول بوصول "11 مسؤولا سعوديا لمقر إقامة القنصل السعودي".

#عاجل | وصول 11 مسؤولا سعوديا إلى مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول على خلفية اختفاء الصحفي جمال #خاشقجي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2018

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي محمد العتيبي لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن "القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا".