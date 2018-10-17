الجنائية الدولية قلقة من احتمال إخلاء تجمع بدو "الخان الأحمر" في الضفة الغربية

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، متابعتها للحالة الفلسطينية والتطورات على الأرض فيما يخص قضية قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس، وكذلك الأوضاع قرب حدود قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وقالت بنسودا في بيان لها: "أتابع بقلق الإخلاء المقرر لتجمع بدو الخان الأحمر بالضفة الغربية حيث بات الإجلاء بالقوة الآن وشيكا على ما يبدو، وكذلك احتمالات زيادة التصعيد والعنف".

© AP Photo / Baz Ratner الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته لليوم الثالث على التوالي في الضفة الغربية

وتابعت بنسودا: "يجدر التذكير بوجه عام بأن إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات من دون ضرورة عسكرية وعمليات نقل السكان في أرض محتلة تمثل جرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي".

وتابعت: "يثير جزعي أيضا استمرار جهات فاعلة من الجانبين كليهما في ارتكاب العنف على حدود غزة مع إسرائيل، وإني مضطرة، بصفتي المدعية العامة المنوط بها النظر في الحالة في فلسطين، لتذكير جميع الأطراف بأن الحالة لا تزال قيد الدراسة الأوّلية التي يجريها مكتبي، حيث أني أتابع بعناية التطورات على الأرض، ولن أتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب، في حدود ممارستي لولايتي، بموجب نظام روما الأساسي، باستقلالية وتجرد، مع احترام مبدأ التكامل احتراما كاملا".

يذكر أن إسرائيل أخطرت أهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس بإخلائها تمهيدا لهدمها تحت ذرائع أمنية. فيما يواصل الأهالي رفضهم لتنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية، ويواصل عشرات المتضامنين الفلسطينيين والدوليين الاعتصام في القرية لحمايتها، والتي تقطنها 42 عائلة بدوية فلسطينية.

في سياق آخر، تستمر المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة بقيادة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بتسيير مسيرات أسبوعية صوب الحدود بدأت فعالياتها يوم الثلاثين من مارس/آذار المنصرم، حيث تمخض عنها مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000.