ريابكوف: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تظهر فشل سابقتها

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن واشنطن تهز الاستقرار العالمي عن طريق تصعيد التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية.

موسكو- سبوتنيك وذكر نائب الوزير الروسي أن اللعب بالنار يمكن أن يصبح خطيرا، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تظهر أن سابقتها قد فشلت.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich أمريكا توسع العقوبات ضد روسيا

وقال ريابكوف ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة "ننصح مشغلي آلة العقوبات في واشنطن التعرف على الأقل بشكل سطحي على تاريخنا من أجل التوقف عن العبث".

وتابع "سيكون من الجيد بالنسبة لهم أيضا أن يتذكروا مفهوم الاستقرار العالمي، الذي يهزوه دون تفكير عبر تصعيد التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية. واللعب بالنار أمر غبي ، لأنه يمكن أن يصبح خطيرا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وقع، أمس الخميس، مرسوما للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض باسم الرئيس الأمريكي: " لقد فوضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ" وأجزاء من "مواجهة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات" و"قانون دعم حرية أوكرانيا" لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي".

ودخلت العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 8 أغسطس/ آب، حول استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ.