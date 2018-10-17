أبو الغيط يبحث تعزيز العلاقات مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في افتتاح ورشة العمل، التي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE" في العاصمة النمساوية فيينا، مع توماس توماس غريمينجر سكرتير عام المنظمة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أن الأمين العام أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية.

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ونوه في هذا الصدد إلى الفعاليات المشتركة، التي يتم تنظيمها ومن بينها ورشة العمل الحالية، وضرورة الحفاظ على استمرارية هذه الفعاليات بما يخدم مصالح الطرفين، ومعربا عن التطلع للاستفادة من إمكانات وخبرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تدريب كوادر الأمانة العامة ودعم قدراتها في عدد من المجالات الهامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غريمينجر حرص على أن يؤكد بدوره مدى الاهتمام، الذي توليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خاصة في ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة، التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضا وجود فرص متاحة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد استعداد المنظمة لتنظيم برامج وأنشطة التدريب اللازمة لكوادر الأمانة العامة للجامعة العربية.