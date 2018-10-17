أبو الغيط يبحث تعزيز العلاقات مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أن الأمين العام أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غريمينجر حرص على أن يؤكد بدوره مدى الاهتمام، الذي توليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خاصة في ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة، التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضا وجود فرص متاحة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد استعداد المنظمة لتنظيم برامج وأنشطة التدريب اللازمة لكوادر الأمانة العامة للجامعة العربية.
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