تسجيل
17:20 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    جمال خاشقجي

    سعوديون يكشفون لـ"سبوتنيك" هدف قضية خاشقجي

    © REUTERS /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي (3) (15)
    0 0 0

    توحدت ردة فعل المجتمع السعودي تجاه الحملة، التي توازيها حملة اتهام مماثلة للسعودية، من قبل وسائل الإعلام في قضية خاشقجي، ونشر سيناريوهات مختلفة ومتناقضة لاختفائه، بينها مقتله على يد فريق أمني سعودي، متجاهلة التحقيقات التي يجريها البلدان، بشكل رسمي.

    تمثلت ردة فعل الشارع السعودي في الغضب ضد الحملة الموجه على بلدهم، وأدى الغضب إلى شن حملات ومطالبات من عدة نواحي، تضمنت كافة وسائل الإعلام التي تنشر أخبار مكذوبة عن قضية خاشقجي، مشيرين إلى أن حقيقة قضية خاشقجي هي مؤامرة على السعودية، هدفها أبعد من اختفاء خاشقجي، وهو استهداف حكومة السعودية وشعبها، ويرون أن القضية أبرزت جانب إيجابي لدى الشعب السعودي، يتمثل في التعبير عن بلدهم بصدق، والدفاع عنها بكل اخلاص ووفاء، ومن الجانب السياسي دلت القضية على قوة السعودية، سياسيا واقتصاديا، تسبب في اتصال الرئيس الأمريكي عقب إصدار السعودية بيانا، شديد اللهجة، عن مصدر مسؤول، وزيارة الخارجية الأمريكي في ثاني يوم للخطاب.

    مختصون سعوديون

    متظاهر يحمل صورة للصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء احتجاج أمام القنصلية السعودية في اسطنبول
    © REUTERS / OSMAN ORSAL
    وكالة: تركيا لم تسلم أمريكا أدلة صوتية أو مصورة بشأن خاشقجي
    وكالة "سبوتنيك" تحدثت مع مختصين سعوديين للحديث عن قضية خاشقجي وأثرها على السعودية.

    في البداية، أكد المختص في القضايا الأمنية والسياسية، علي العيسى، أن التصعيد في قضية خاشقجي أمر مزعج، والهدف ليس البحث عن خاشقجي، ولكن قيادة السعودية وشعبها، والأن اصبح الجميع يعرف أن الحقيقة هي مع هؤلاء الأعداء، وليست مع وسائل الإعلام التي نشرت خبر اختفاء خاشقجي، بطريقة بعيدة، عن المعنية والمصداقية، والتي كان من المفترض أن تنظر إلى الموضوع بحياد، خاصة أن القضية ما تزال، قيد التحقيق.

    قضية عدائية

    ويقول العيسى "قضيتنا مع الأعداء، أدعو إلى مناصرة حرية الصحافة وحرية التعبير، ولقد حوّلوا قضية خاشقجي إلى عصا يشيرون بها الى السعودية بأنها ضالعة في اختفاء قضية خاشقجي، لإدانتها ووضعها في فخ اقتصادي، وليل القضية سينجلي قريبا، بإذن الله.

    من جانب آخر، يرى المحلل الاقتصادي، سعود الفريح، أن قوة السعودية وتجاوزها محن اقتصادية على مدى التاريخ، ودعمها الدول الصديقة والشقيقة، ومحافظتها على استقرار نمو اقتصادها منذ نشأتها، يجعل تلك الدول، غير مستقرة، رغم ثرواتها وقوتها البشرية، وتحاول استغلال قضية خاشقجي لتوجيه التهم للسعودية والعمل ضدها، مؤكدا ان قضية خاشقجي ستنتهي ببراءة السعودية، وستتجاوزها كغيرها من الأزمات.

     إيجابيات وسلبيات

    في السياق ذاته، أوضح الشاعر والأديب السعودي، خالد الدوسري، أن لكل شي إيجابيات وسلبيات، ويرى أن إيجابيات قضية خاشقجي هي إخراج المشاعر الحقيقية في قلب الشعب السعودي وتلاحمه ضد الهجمات والمؤامرات، التي تحاك ضد قيادته واستقرار بلاده، والسلبي هي فقدان مواطن سعودي، ونحن أكثر من حزن على اختفائه.

    وقال "خاشقجي مواطن سعودي، وما حدث له أمر سئ، ولا نرضى أن يستخدام قضيته من يتباكون على قميصه، ويطالبون بدمه، ويلطمون وهم يقطعون شعرته، والأخبار المكذوبة بقصص، غير واقعية، مآلها، في النهاية، ينكشف للجميع بكذبها".

    الوطنية والتلاحم

    وأضاف الدوسري الشعب السعودي يبادر لحكومته الحب والثقة والولاء بمشاعر يسودها الوطنية والتلاحم، مهما زادت الأكاذيب والأخبار المغرضة.

    ودشن السعوديون وسما في "مواقع التواصل الاجتماعي" حمل المطالبة بإلغاء متابعة أعداء الوطن، ويفضح قناة الجزيرة، عبروا فيه عن ووقوفهم خلف بلدهم وقياداتهم.

    يقول أحد المغردين، جمال بن حويرب "قناة الكذب والفتنة، الجزيرة، يجب أن تلغى من عربسات ونايلسات، وتقاطع من الجامعة العربية، وتحظر في التواصل الاجتماعي من خلال # حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره"

    وتهكم آخر، قائلا "# حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره ليه الهاشتاق ؟؟؟؟ بعدين وين نشوف لقاءات مع قادة الإرهاب في العالم مثل ما شيف بن عدي وفيصل القاسم ،،".

    الموضوع:
    اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي (3) (15)
    الكلمات الدلالية:
    اختفاء خاشقجي, سبوتنيك, جمال خاشقجي, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ساحة سان ماركو في فينيسيا (البندقية)، إيطاليا
    10 مدن جوهرية على البحر المتوسط ستختفي قريبا...منها مدن عربية
    القبة الحديدية فشلت في التصدي لـصواريخ الفجر
    الخردة الحديدية"...عيوب الدفاع الإسرائيلي
    منظومات الدفاع الجوي الروسية
    توازن منظومات الدفاع الجوي الروسية والأمريكية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك