أمر ملكي جديد من العاهل السعودي

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا جديدا.

ويقضي الأمر الصادر من الملك سلمان، بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy خبر سار للسعوديين من الملك سلمان

ويتكون التنظيم من 21 مادة، فيما بدأ العمل به من بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويهدف التنظيم إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، يمارس فيها عدد من الأنشطة، منها صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها وفرز البضائع أو البضائع الأخرى، وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها، وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع إضافة إلى إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.

وبموجب التنظيم، سيتم إنشاء منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض وسيكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في إحدى أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة.

ونشرت الصحيفة الرسمية صباح اليوم الجمعة تفاصيل التنظيم.



