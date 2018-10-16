الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/تشرين الأول، أمرا ملكيا جديدا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بتعيين 71 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي".

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من تعيين يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره الكريم بتعيين 71 قاضياً بوزارة العدل #الإخبارية pic.twitter.com/oHEXlfTXQK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2018

​ويأتي هذا الأمر الملكي، في وقت وتتعرض السعودية لموجة من الانتقادات والتهديد بفرض عقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في إسطنبول مؤخرا.

​وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.