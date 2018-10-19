عودة أكثر من 225 لاجئا سوريا إلى الوطن خلال الــ24 الساعة الماضية

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 225 لاجئا سوريا قد عادوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى أرض الوطن.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "خلال الــ 24 الساعة الماضية عاد 226 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن، منهم: 118 لاجئا (35 امرأة و60 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ و108 لاجئا سوريا (32 امرأة و55 طفلا) من

الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي السوري".

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah عودة أكثر من 400 لاجئ سوري من لبنان خلال 24 ساعة

ويذكر أن 19 نازحا قد عادوا أيضا إلى أماكن إقامتهم داخل سوريا خلال الــ 24 الساعة الماضية.

وقامت الوحدات الهندسية للمركز بإزالة الألغام على مساحة 8 هكتارات بما في ذلك 9 مبان وكيلومترين للطرق في التجمعات السكانية في محافظات حمص ، دمشق والقنيطرة.

وتم الكشف وتدمير 38 عبوة ناسفة، بما في ذلك 8 عبوات ناسفة يدوية الصنع.

كما قامت مؤسسة "أحمد قديروف" الخيرية بعمليتين إنسانيتين، في حي الصالحين بمحافظة حلب، تم خلالهما توزيع 1 طن من الخبز على السكان، وتم تزويد 15 عائلة روسية هناك بالمواد الغذائية ومستلزمات النظافة بإجمالي وزنها 75 كيلوغراماً، وذلك في أحياء

السريان والمعلمين والجبل والكلاس.