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19:00 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    استمرار الاحتجاجات والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    الصحة الفلسطينية: إصابة 52 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم صحفي

    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 52 مواطنا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم صحفي، خلال"مسيرات العودة" للأسبوع الثلاثين على التوالي.

     

    وأصيب 52 مواطنا على الأقل، منهم اثنان بحالة خطيرة، مساء اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

    وأطلق الجنود الإسرائيليين الرصاص على المواطنين المشاركين في مسيرات سلمية على طول امتداد السياج الحدودي شرق قطاع غزة

    وأفاد مراسل "وفا"، بإصابة 3 مواطنين بجراح برصاص الاحتلال في محيط موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز على المئات من المواطنين، الذين توافدوا على مركز مخيم العودة شرق المدينة.

    وتدور مواجهات بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال في المناطق الحدودية شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

    وتوافد منذ ساعات، مساء اليوم الجمعة، مئات المواطنين إلى المناطق الحدودية للمشاركة في مسيرات سلمية، ضمن مسيرات العودة الشعبية المتواصلة للأسبوع الثلاثين على التوالي على حدود الشرقية للقطاع.

    ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ضخمة من دبابات وناقلات جند على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، لمهاجمة المواطنين السلميين المشاركين في المسيرات الشعبية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع بشكل مكثف في أجواء غزة.

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    أخبار اليوم, الرئاسة الفلسطينية, الصحة, مصر
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