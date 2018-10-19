بالصور... الرئيس العراقي يتجول بين المواطنين في الشارع

تفقد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح برفقة عقيلته السيدة الأولى سرباغ صالح، صباح اليوم 19أكتوبر/ تشرين الأول شارع المتنبي والتقى عددا من رواد الشارع.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه التقى صالح خلال جولته في شارع المتنبي عددا من الكتاب والمثقفين ورواد المتنبي، وأكد حرصه على الاهتمام بالمعالم الثقافية والحضارية في العراق، لاسيما شارع المتنبي لما يمثله من رمزية عند المثقف العراقي والعربي، كما تفقد مقهى الشابندر الذي يعتبر واحدا من أهم المعالم التراثية في الشارع.

© Photo / mohamed hemida الرئيس العراقي برهم صالح خلال تواجده بين المواطنين في شارع المتنبي

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية توفير كل الإمكانات التي تساعد الأدباء والكتاب والفنانين في النهوض بدورهم الحيوي في صنع الثقافة وتنمية الآفاق الروحية والثقافية للشعب.

وتولى برهم صالح رئاسة الجمهورية العراقية، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بعد حصوله على 219 صوتا في البرلمان مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين، وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، فوز صالح، بينما كان هناك 24 صوتا باطلا و7 أصوات فارغة"، خلال الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.