ترامب: بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الرئيس الأمريكي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وزير الخارجية مايك بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث القنصلية السعودية، أخبار كاذبة".

Secretary of State Mike Pompeo was never given or shown a Transcript or Video of the Saudi Consulate event. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أمس الخميس، "إنه لم يسمع تسجيلا ولم يرى نصا، والشبكة التي أعلنت ذلك يجب أن تسحب هذا العنوان"، بحسب ما أعلنته هيذر ناويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين.

ونفى بدوره أيضا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تكون بلاده قدمت لنظيره الأمريكي بومبيو "أي تسجيل صوتي" يوضح مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب رويترز.

© AP Photo / Rogelio V. Solis ترامب في خطاب جماهيري يسخر ويؤيد الاعتداء على صحفي (فيديو)

وما يزال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي، محمد العتيبي، لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن "القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا".