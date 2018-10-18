وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن "التزام شخصي" لبن سلمان في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، إنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارته للسعودية وتركيا.

وبحسب "رويترز" أضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه أوضح للسعوديين والأتراك أن الولايات المتحدة تأخذ قضية اختفاء خاشقجي بجدية شديدة.



© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: اختفاء خاشقجي أمر مؤسف لكننا بحاجة لفهم ما حدث

وأكد وزير الخارجية الأمريكي "التزام الأمير محمد بن سلمان الشخصي بما تحدث به إلى الرئيس ترامب بشأن قضية اختفاء خاشقجي". مشدداً على أن الرئيس التركي أردوغان أكد له أنه سيطلع السعوديين على نتائج التحقيق.

ونوه بومبيو إلى أنه من الضروري أن نتذكر علاقات أمريكا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي للرئيس دونالد ترامب بأنه ينبغي للولايات المتحدة منح السعودية بضعة أيام إضافية، لإنجاز تحقيقها في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، حتى يتوفر لنا أيضا فهم كامل للوقائع قبل اتخاذ قرار بشأن الرد".

وأتم بومبيو، أن المسؤولين السعوديين أكدوا له إجراء تحقيق كامل ومفصل حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.