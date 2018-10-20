برئاسة ولي العهد… الملك سلمان يأمر بتشكيل لجنة وزارية لهيكلة الاستخبارات وتحديد صلاحياتها

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن تشكيل اللجنة جاء بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها.

© AP Photo / Virginia Mayo النائب العام السعودي يكشف طريقة مقتل جمال خاشقجي

وصدر الأمر بتشكيل اللجنة برئاسة ولي العهد وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم: وزير الداخلية، مساعد العيبان، وإبراهيم العساف، رئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.

ونص الأمر الملكي على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخه.

وكانت السعودية أعلنت أمس الجمعة، وفاته رسميا. يأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — إذ قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.