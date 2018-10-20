بعد إعفائه من منصبه... سعود القحطاني يرسل رسالة إلى زملائه في الديوان الملكي

بعث سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي برسالة إلى زملائه في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية والديوان الملكي، وذلك بعد صدور أمرا ملكيا بإعفائه من منصبه.

وقال القحطاني عبر حسابه بموقع تويتر: "زملائي وأبنائي في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الذين تشرفت بالعمل معهم… لكم من التقدير أعظمه، ومن الشكر أجزله؛ على هذه السنوات الجميلة التي قضيناها سويا في خدمة وطننا العظيم".

وأضاف: "والشكر موصول لكل الزملاء في كافة إدارات الديوان الملكي الأخرى.

ودعواتي لكم دائمًا بالتوفيق والسداد".

زملائي وأبنائي في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الذين تشرفت بالعمل معهم… لكم من التقدير أعظمه، ومن الشكر أجزله؛ على هذه السنوات الجميلة التي قضيناها سوياً في خدمة وطننا العظيم.

والشكر موصول لكل الزملاء في كافة إدارات الديوان الملكي الأخرى.

ودعواتي لكم دائمًا بالتوفيق والسداد. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 20, 2018

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء القحطاني من منصبه.

جاء ذلك على خلفية الكشف عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول مطلع الشهر الحالي.

وكانت السعودية أعلنت أمس الجمعة، وفاته رسميا. ويأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.