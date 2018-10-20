أول تعليق من خطيبة جمال خاشقجي بعد إعلان الرياض مقتله في قنصليتها بإسطنبول

نعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خطيبها المتوفي في عدة تغريدات على موقع تويتر، وذلك بعد إعللان الرياض مقتله داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.

وقالت خديجة (35 عاما) عبر حسابه بموقع تويتر: "رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة".

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

البقرة (72)

رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة#السعودية_قتلت_خاشقجي#شهيد_الكلمة#الشهيد_جمال_خاشقجي#ولكم_في_القصاص_حياة#أين_جسد_الشهيد_خاشقجي — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 20, 2018

وأضافت في تغريدة أخرى: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا حبيبي جمال لمحزونون".

وكانت السعودية أعلنت أمس الجمعة، وفاته رسميا. يأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

يذكر أن خديجة كانت قد نفت سابقا الأنباء التي تشير إلى مقتل خاشقجي، قائلة عبر حسابها بموقع تويتر: "جمال لم يقتل ولا أصدق أنه قد قتل…! #جمال_الخاشقجي #اختطاف_جمال_خاشقجي".

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.