بيان عاجل من مصر بعد تأكيد السعودية مقتل جمال خاشقجي

ثمنت جمهورية مصر العربية، نتائج التحقيقات السعودية الأولية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معربة عن ثقتها في أن إجراءات الرياض القضائية ستحسم حقائق ما جرى.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت، 20 أكتوبر/تشرين الأول "أعربت جمهورية مصر العربية، عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم"، متابعة "هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه".

© REUTERS / أول دولة تتخذ قرارا ضد السعودية بعد تأكيد مقتل خاشقجي

ولفتت الخارجية، إلى أن هذه الخطوة "تؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة"، موضحة "ترى مصر أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة".

وأضافت الخارجية: "وإذ تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص التعازي لأسرة الصحفي جمال خاشقجي، فإنها تعرب عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.