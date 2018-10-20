رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: قطعنا شوطا في تحركاتنا الخارجية

القاهرة — سبوتنيك. وحسب موقع الانتقالي الجنوبي، قال الزبيدي أثناء ترؤسه لقاء مشتركا لممثلي الجمعية الوطنية في عدن ورؤساء القيادة المحلية: "المجلس يعمل على المزيد من تنظيم العمل ورص الصفوف والتماسك وتشكيل لجان ونقابات لتطبيق ما جاء في البيان لحماية المؤسسات التي تنهار يوما بعد يوم".
وأضاف:"نسعى إلى أن يكون لنا مكتب تفاوضي دائم خاص بالمجلس والقضية الجنوبية خارجيا وأن هناك فريقا خاصا لهذا الغرض".
وأوضح أن: "المجلس لايمانع أن تكون المكونات الأخرى شريكة في هذا الفريق مادام هدفها استعادة الدولة".
وأشار إلى: "أن التحالف العربي والعالم إلى جانب الشعب الجنوبي وقضيته"، وقال: "نلمس ذلك في لقاءاتنا معهم لكن هناك جانبا إنسانيا ملحا وعاجلا بالنسبة لهم".
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد دعا في بيان في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، إلى انتفاضة سلمية ضد الحكومة اليمنية التي اتهمها بالفساد والعبث، كما دعا المحتجين إلى السيطرة على المؤسسات الإيرادية وطرد مسؤوليها بـ "الوسائل السلمية".
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