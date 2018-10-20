رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: قطعنا شوطا في تحركاتنا الخارجية

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في محافظة عدن جنوب اليمن، عيدروس الزبيدي، أن بيان الثالث من أكتوبر/تشرين الأول يمثل خارطة طريق متكاملة، تنفيذها مرهون باستكمال ونضوج الظروف الذاتية والموضوعية داخليا وخارجيا.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب موقع الانتقالي الجنوبي، قال الزبيدي أثناء ترؤسه لقاء مشتركا لممثلي الجمعية الوطنية في عدن ورؤساء القيادة المحلية: "المجلس يعمل على المزيد من تنظيم العمل ورص الصفوف والتماسك وتشكيل لجان ونقابات لتطبيق ما جاء في البيان لحماية المؤسسات التي تنهار يوما بعد يوم".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN عيدروس الزبيدي يكشف لـ "سبوتنيك" خفايا الصراع السياسي في عدن

وعن تحركات المجلس الخارجية، أكد الزبيدي: "أن المجلس قطع شوطا كبيرا وخاصة مع المبعوث الدولي غريفيث ".

وأضاف:"نسعى إلى أن يكون لنا مكتب تفاوضي دائم خاص بالمجلس والقضية الجنوبية خارجيا وأن هناك فريقا خاصا لهذا الغرض".

وأوضح أن: "المجلس لايمانع أن تكون المكونات الأخرى شريكة في هذا الفريق مادام هدفها استعادة الدولة".

وأشار إلى: "أن التحالف العربي والعالم إلى جانب الشعب الجنوبي وقضيته"، وقال: "نلمس ذلك في لقاءاتنا معهم لكن هناك جانبا إنسانيا ملحا وعاجلا بالنسبة لهم".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد دعا في بيان في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، إلى انتفاضة سلمية ضد الحكومة اليمنية التي اتهمها بالفساد والعبث، كما دعا المحتجين إلى السيطرة على المؤسسات الإيرادية وطرد مسؤوليها بـ "الوسائل السلمية".