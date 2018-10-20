اليمن يدين "تسييس وفاة خاشقجي"

علق اليمن على ما قام به الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فيما يخص قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وأشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

OSMAN ORSAL ماذا قال أمراء السعودية عن إعلان المملكة موت خاشقجي

وثمنت الحكومة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في هذا الشأن.

وقالت الحكومة في بيان لها "إن ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة الصحفي "خاشقجي" ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث."

وأشارت إلى أن "المملكة بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم أنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة وهي المبادئ والقيم التي أفصحت عنها توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة أن المملكة عبر تاريخها الطويل لم تحد عن هذه المبادئ والقيم ومراعية في سياساتها الالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية، ودأبت على مراجعة أي خطأ قد يحدث من إحدى مؤسساتها وتعمل على معالجته فورا واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومحاسبة المتسببين، كما هو حاصل في هذه الحادثة".

وأدانت الحكومة اليمنية "سعي البعض لتسييس القضية، وحرفها عن مسارها بهدف النيل من حكومة المملكة العربية السعودية بسهام كيدية وافتراءات مضللة بصورة ممنهجة تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه المملكة وهي لا تعدو أن تكون عملية ابتزاز مستمرة".